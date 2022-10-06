Брюссель, 6 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Граждане России не смогут владеть криптокошельками на территории Европейского союза. Соответствующий запрет предусмотрен новым пакетом санкций, утверждённым ЕС из-за референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также мобилизации и угроз ядерным оружием.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Уточняется, что он распространяется на любую сумму. Напомним, ранее разрешалось держать в таких кошельках до 10 тыс. евро.

«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путём запрета всех кошельков, учётных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», — говорится заявлении Евросоюза.

Читайте также: ЕС отложит вступление в силу некоторых санкций против России

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз предусмотрит отсрочку для полного вступления в силу некоторых антироссийских санкций. Как отмечает европейское издание Politico со ссылкой на итоговый проект документа Еврокомиссии о восьмом пакете санкций, это позволит странам ЕС мягче адаптироваться к новым условиям.