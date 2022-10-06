Москва, 6 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Инфляция в России постепенно будет расти в связи с приближением конца бюджетного периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова. Так она прокомментировала информацию о том, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 13,49%.

Picserver.org Инфляция

«Эти данные по замедлению инфляции сложно объяснить чем-либо, кроме сезонного снижения стоимости плодоовощной продукции, наблюдаемого ранее. В настоящее время стоимость овощей уже начала повышаться, — сказала Соколова. — Инфляция постепенно будет расти в связи с приближением конца бюджетного периода, а значит, ростом темпов расходования бюджетных средств текущего года. Ориентируемся на 14% в годовом исчислении на конец 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зафиксированное ранее замедление в РФ темпов инфляции объяснили сокращением потребительского спроса.