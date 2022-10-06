Москва, 6 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В экономике ЕС вполне ожидаем резкий рост числа безработных в связи с обострением ситуации на финансовых рынках и развитием трудно контролируемых стагфляционных процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Высокая инфляция, дефицит энергоресурсов уже сейчас обостряют вопросы, связанные с тем, что все большее число предприятий сталкивается с нерентабельностью деятельности и угнетением платежеспособного спроса в условиях вынужденно высоких цен на продукцию и услуги, — сказал он. — Уже сейчас можно наблюдать прекращение деятельности многих предприятий малого и среднего бизнеса, под угрозой остановки деятельности находятся и многие крупные промышленные предприятия. В этих условиях люди, оставшиеся без работы, рискуют столкнуться с большими сложностями в поисках нового места, когда все больше предприятий вынуждены либо сокращать персонал, либо и вовсе прекращать работу и объявлять банкротство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что риски падения потребительского спроса в Европейском союзе крайне велики.