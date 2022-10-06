Минеральные Воды, Ставропольский край, 6 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В городе Минеральные Воды на Ставрополье занялись проблемой бродячих собак. Власти региона заключили контракт на отлов животных и их стерилизацию, работы уже начались, сообщил глава администрации населенного пункта Вячеслав Сергиенко.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собаки

«Все собаки будут направляться в приют временного содержания, где будут накормлены, стерилизованы, пройдут вакцинацию», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Как отметил Сергиенко, начатая в текущем году деятельность по решению проблемы бродячих животных будет продолжена и следующем году.

«Бродячие животные не должны пугать и создавать угрозу для наших жителей и гостей», — считает мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года начался отлов бродячих собак и в соседнем регионе — Карачаево-Черкесии. Власти города Черкесска заключили контракт на отлов и направление животных в приют в Кисловодске, откуда они после стерилизации и вакцинации будут возвращены обратно в город.