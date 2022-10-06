Париж, 6 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «убедить» других европейцев и, следовательно, преодолеть некоторое нежелание Германии в отношении общего механизма ограничения цен на газ, используемый для производства электроэнергии, сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Мы это очень поддерживаем», — заявил президент Франции на встрече предпринимателей, организованной государственным инвестиционным банком в Париже.

«Мы убедим других европейцев», заверил президент Франции, «не позднее» Европейского совета 20 и 21 октября в Брюсселе.

«Мы собираемся внедрить систему, в соответствии с которой на газ, который мы используем для производства электроэнергии, нужно установить предельную цену, что позволяет снизить стоимость на производимую электроэнергию», — заявил глава французского государства.

Эммануэль Макрон упомянул «иберийский механизм» по образцу, созданному Испанией и Португалией «на несколько месяцев» и который «достаточно хорошо работает».

Европейская комиссия готова «рассмотреть» ограничение цен на газ на европейском рынке, чтобы справиться с ростом счетов за электроэнергию. Евросоюз должен обсудить это на днях на неформальном саммите в Праге. Германия, которая наиболее зависима от российского газа, и другие европейские государства пока отвергли идею общего предела цен на оптовом рынке газа.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы французской компании Total, потолок цен на нефть «дал бы Путину преимущество».