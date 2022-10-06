Москва, 6 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Риски падения потребительского спроса в Европейском союзе крайне велики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рост цен

«Большая часть населения ЕС уже сейчас столкнулась с крайне обременительными расходами на коммунальные платежи и продукты первой необходимости, — сказал он. — Усугубляющийся энергетический кризис ведет к дальнейшему разгону инфляции, поскольку высокие цены на энергоресурсы ведут к росту цен по широкой номенклатуре товаров и услуг».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, население ЕС начинает сталкиваться с такими условиями, когда домохозяйства не могут себе позволить траты на товары и услуги сверх минимально необходимых для обеспечения жизненных потребностей коммунальных услуг и продовольственных товаров.

«С наступлением зимнего периода проблема дефицита энергоресурсов и связанного с этим ростом цен лишь обострится, поэтому прогнозы о резком снижении потребительского спроса выглядят обоснованными», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что Европейский союз рискует столкнуться с резким ростом числа банкротств.