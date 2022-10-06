Балаково, Саратовская область, , 14:49 — REGNUM В городе Балаково 6 октября открыли первую в Саратовской области школу креативных индустрий. Занятия для 120 человек ведут 10 преподавателей, сообщает минкультуры области.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

В школе оборудованы пять студий: звукорежиссура и звуковой дизайн; электронная музыка; анимация и 3D графика; дизайн; фото и видео производство.

По окончании школы выпускникам будут выдаваться свидетельства об освоении образовательных программ «Креативные технологии» соответствующих направлений.

На реализацию проекта было направлено 58,9 млн рублей федеральных средств. За счет областного бюджета на 18,3 млн рублей выполнен ремонт и приобретено дополнительное оборудование.

Школа открылась на базе Балаковского филиала Саратовского областного колледжа искусств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Магаданском колледже искусств с 1 сентября работают специальные классы, в которых каждый может проявить и реализовать себя в творчестве.

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