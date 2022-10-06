Москва, , 14:18 — REGNUM Сообщения в средствах массовой информации об отъезде за рубеж с начала частичной мобилизации почти 700 тыс. российских граждан не соответствуют действительности. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что это цифра не является близкой к правде.

«Это похоже на какую-то утку», — указал официальный представитель Кремля, отметив, что «такие новости» воспринимать всерьёз не стоит.

Напомним, российская версия Forbes со ссылкой «знакомого с кремлевскими оценками» источника сообщила, что за две недели после объявления частичной мобилизации в России страну покинули около 700 тыс. человек. 200 тыс. из них, как рассказал собеседник издания, уехали в Казахстан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, она охватит 300 тыс. человек.