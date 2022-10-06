Бразилиа, 6 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Высший избирательный суд Бразилии постановил, что социальные сети должны в течение 24 часов удалить ложные новости, порочащие бывшего бразильского лидера и кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом пишет Prensa Latina.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

Суд установил ежедневный штраф в размере 50 000 реалов (около 10 000 долларов) за несоблюдение требований к платформам TikTok, Twitter, YouTube, Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Gettr. Штраф будет начисляться за каждый день просрочки исполнения требования суда.

Суд также обязал TikTok предоставить регистрационные данные для идентификации человека, который выпустил видео, в котором он назвал себя последователем предполагаемой сатанинской идеологии, пытаясь связать кандидата в президенты от Рабочей партии Лулу с подобными тенденциями.

Поддельным видео поделился сенатор Флавиу Болсонару, сын действующего президента страны Жаира Болсонару. Впоследствии видеозапись стала вирусной.