Минск, 6 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Белоруссии запрещается рост цен. Об этом 6 октября заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства и руководством обеих палат парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — приводит слова Лукашенко БелТА.

«И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что белорусской микроэлектронике на фоне вводимых Западом санкций необходим прорыв.

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