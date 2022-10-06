Томск, 6 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Томске по подозрению в совершении сексуального преступления против несовершеннолетней девочки задержан местный житель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. С ним сейчас работают следователи, решается вопрос о заключении мужчина под стражу. Возбуждены два уголовных дела по статьям «насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней» и «изнасилование несовершеннолетней».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томском районе был задержан 42-летний мужчина по подозрению в совершении иных действий сексуального характера, совершённые в отношении малолетней.

Читайте также: В Томской области задержали педофила