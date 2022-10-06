Кременная, , 14:17 — REGNUM На севере и северо-западе ЛНР ситуация «тревожная, но стабильная», написал 6 октября в своем телеграм-канале глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная Александр Погожев © ИА REGNUM

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Территория в окрестностях Кременной контролируется российскими войсками, вражеские группировки находятся в районе Северска и Торского, туда ВСУ стянули до 10 тысяч человек, включая наемников, а также технику, артиллерию и РСЗО, рассказал он.

«С нашей стороны идёт активное возведение укреплений и формирование линии обороны. Работает техника. Третьи сутки наши артиллеристы активно отрабатывают по скоплениям сил и техники противника. С коптеров фиксируются значительные потери у врага, горит техника», — написал Мирошник.

Большая часть жителей покинула и Кременную, и близлежащие поселки, эвакуированы основные социальные учреждения, отметил он. Аналогичная ситуация — в Сватово.

«Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Старобельск — все относительно тихо», — добавил Мирошник.