Киев, , 14:16 — REGNUM В Киеве произошёл сильный взрыв, однако в связи с этим не была объявлена воздушная тревога. Об этом 6 октября сообщает киевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Взрыв U.S. Navy

«В Киеве слышали сильный взрыв. Воздушная тревога не объявлена», — говорится в сообщении.

Также позднее издание выложило фотографию из соцсетей с места взрыва, на которой запечатлён поднимающийся в небо дым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы SpaceX Илона Маска об исторической реальности на востоке территории б. УССР описывают реальное положение дел.