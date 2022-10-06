Москва, 6 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, необходимо иметь гибкие планы действий и последовательно их исполнять. Об этом 6 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, и нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. И последовательно их исполнять», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что слабость потребительского спроса в России требует внимания.

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