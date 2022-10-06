Москва, , 14:15 — REGNUM Фактически любое программное обеспечение имеет уязвимости. Причин этому много, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров группы «Фаст Лейн» Владимир Княжицкий.

Мессенджер WhatsApp

«Именно поэтому производители ПО — от операционных систем до «фонарика» — выпускают периодически обновления, которые раздражают пользователя. Эти обновления убирают существующие ошибки и уязвимости и добавляют новые.

Когда обнаруживается уязвимость, производители ПО начинают срочно готовить патч (обновление), которое его исправит. Атака нулевого дня — это вид хакерской атаки, которые используют уязвимость когда о ней уже известно, а патч еще не установлен на устройстве жертвы. Если человек регулярно обновляете свое ПО, этот вид атак для него имеет не самый высокий уровень риска.

То, что WhatsАpp опубликовал информацию об уязвимости говорит о том, что она известна и уже учтена в обновлении. И будет исправлена.

Да, уязвимость серьезная, но телефон человека точно имеет и другие уязвимости, про которые он просто еще не знаете. Поэтому хотя эта новость и заметная, она не меняет мир.

Надо продолжать пользоваться приложениями, обновлять их, соблюдать правила культуры личной информационно безопасности. И все будет хорошо», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, хакеры могут получить доступ к содержимому телефонов пользователей WhatsАpp, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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