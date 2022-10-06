Москва, 6 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. ФГУП «Арктикуголь» стало новой подведомственной организацией Минвостокразвития России, которая обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава МинвостокразвитияАлексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Minvr.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Ранее подведомственная организация Минэнерго ФГУП «Арктикуголь» было передано Минвостокразвития РФ решением председателя правительства России.

«Через девять лет «Арктикуглю» будет 100 лет. Поэтому мы сейчас разрабатываем стратегию не просто развития данного ФГУПа, а присутствия Российской Федерации на Шпицбергене. Учитываем необходимость достойно подойти к этой дате и 100-летие присутствия на Шпицбергене встретить с новыми силами и с новыми смыслами. Возможно, не только в части добычи угля, но и, конечно, в части туризма, новых экологических технологий и с более тесными связкой с нашими арктическими регионами, регионами Баренцева района», — заявил Чекунков.

Напомним, что ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

Как сообщалоИА REGNUM, присутствие и интерес российского государства к Шпицбергену может представлять проблемы для Норвегии.

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