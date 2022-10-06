Кемерово, 6 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области по поручению губернатора Сергея Цивилёва за семьей каждого мобилизованного закреплён социальный работник. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Всем мобилизованным из Кузбасса мы оказываем разностороннюю поддержку, не оставляем без внимания и их родных, — прокомментировал глава региона. — С семьёй каждого специалист социальной службы знакомится лично, звонит, приходит на дом. Это делается для того, чтобы близкие могли напрямую получить ответы на интересующие вопросы и помощь, которая раньше лежала на плечах отцов семейств. Соцработник также поможет собрать документы для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному».

Напомним, что в Кемеровской области мобилизованным с 21 сентября выплачивают по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат заключившие контракт с 16 сентября. На сегодняшний день выплаты получила уже 1101 семья.