Москва, 6 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил доложить о предлагаемых мерах для роста потребительского сектора. Об этом он заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, его поступательного роста», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства указал на проблему слабого потребительского спроса. Также он заявил о снижении уровня инфляции в России до 13,5%.