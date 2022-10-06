Москва, 6 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В России после спада восстановился уровень производства, сообщил 6 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании по экономическим вопросам он рассказал об улучшении ситуации в стране.

«После четырёх месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, — сказал президент. — Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении — такие, как автопром и металлургия».

Он также отметил рост объёмов строительных работ — в январе–августе 2022 года больше на 7,4%, чем в аналогичный период 2021 года.

На 4,6% выросли объёмы в агропромышленном секторе.