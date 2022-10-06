Гонконг, Китай, 6 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Воссоединение России и четырех бывших регионов бывшей УССР — это политический театр с элементами фарса. Президент Владимир Путин не завоевал ни одну из областей, которые, присоединились к России, и он не сумел их удержать, утверждает 6 октября автор в гонконгской газете Asia Times.

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Как утверждает автор статьи, всего через несколько часов после того, как он объявил о присоединении новых территорий киевский режим поставил Путина в неловкое положение, отбросив российские войска от стратегически важного города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Война продолжается, и ее четкого конца не видно.

«Риторика Путина часто гиперболична, является смешением политических и теологических посланий. Многим на Западе это кажется абсурдным, и поэтому привлекает лишь ограниченное внимание. Но Путин считает, что Россия вступила в Великий крестовый поход», — заявляет автор.

По мнению автора, несмотря на религиозный язык и образы, которые использует Путин, он надеется и ожидает, что коммунистические лидеры Китайской Народной Республики «объединятся с ним в этом Крестовом походе».

«У Запада есть веские причины беспокоиться насчет ядерных угроз России, но даже если бы все такие угрозы были отброшены в сторону, Запад должен признать, что амбиции России — это грандиозная, серьезная и стратегическая попытка использовать нынешнюю слабость Запада», — говорится в статье.

Отмечается, что Россия выступила с ядерными угрозами по определенной причине — чтобы предотвратить вмешательство НАТО. Российская ядерная доктрина включает активные положения о применении ядерного оружия, но только тогда, когда, как Путин и его команда постарались подчеркнуть, российское государство и российская территория находятся под угрозой.

Кроме того, говорится, что применение ядерного оружия не изменило бы динамику противостояния в войне — киевская хунта тщательно распределила свои силы, чтобы уменьшить ущерб от тактического ядерного удара. Взрыв на недавно возвращенной Россией территории был бы странным решением, поскольку даже Путину было бы трудно оправдать применение ядерного оружия на недавно возвращённой российской земле.

Нападение на Киев или другой населенный пункт нанесло бы гораздо больший ущерб, но это не сломило бы волю жителей территории бывшей УССР. Демонстративное использование имело бы столь же незначительный эффект.

«И есть скудные доказательства того, что Россия активно готовится к ядерному удару или приводит свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, что является необходимым шагом после применения на низком уровне в случае серьезного ответного удара Запада», — отмечает автор

Путин и другие российские лидеры тщательно формулируют ядерные угрозы. Они ни разу не угрожали самой киевской хунте применением ядерного оружия. В каждом случае целью является Запад: если Запад угрожает территориальной целостности России и выживанию российского государства, то применение ядерного оружия вероятно. Суть в том, чтобы сохранить ограниченный характер ограниченной войны, утверждается в статье.

НАТО же идет навстречу России, воздерживаясь от активного вмешательства, несмотря на заинтересованность альянса в разгроме России и ее военном ослаблении. Россия воздерживается от физических атак на поток поставок НАТО киевскому режиму, хотя они являются ключом к военным успехам киевской хунты.

В своей последней речи Путин заявил, что Россия будет защищать свою территорию всеми необходимыми средствами. Он прямо не упомянул ядерное оружие. Самым зловещим было его замечание о том, что уничтожение Америкой Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием в августе 1945 года «создало прецедент». В своей речи Путин заявил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, наряду с американскими стратегическими бомбардировками Германии и Японии в целом, «не имели военной необходимости» и являлись средством запугивания.

«Путин воскрешает темы, которые он впервые выдвинул много лет назад. Например, в 2007 году в Мюнхене он осудил западные державы за нарушение международного права и утверждал, что те государства, которые выходят за рамки либерально-демократического понимания легитимности Запада, должны действовать в ответ. Однако его недавняя речь об аннексии опирается на национализм крови и почвы, чтобы оправдать поглощение Россией территории [бывшей УССР] — другими словами, отрицать, что [территория бывшей УССР] имеет право на существование как независимая страна. Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — российские», — считает автор.

Референдумы, которые автор считает «фиктивными», по его мнению, не направлены на Запад, потому что Путин знает, что эти голоса не получат большой поддержки на Западе, а проводятся в интересах российских сторонников Путина, «которые, как и он, испытывают ностальгию по временам советской славы».

Си одобрил вторжение не потому, что он считал амбиции Путина сдержанными, а потому, что он надеялся и ожидал сокрушительной победы России, которая поставит ее в гораздо более сильное геополитическое положение, объединив территорию бывшей УССР, Россию и Белоруссию в автаркический блок, который мог бы противостоять евроатлантической коалиции, разделить ее внимание и, возможно, сломить это.

Автор также считает, что Россия и Китай формируют некую «Антанту». По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин не желает видеть поражения Путина, и поэтому Китай по-прежнему поставляет России критически важные технологии. Кроме того, Китай никогда не упрекал Путина за спецоперацию. Вполне логично, по мнению авторов, ожидать, что Си и Путин до и во время недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «обсудили мобилизацию России, бряцание ядерным оружием и аннексии».

«Поэтому важно, что недавняя речь Путина отождествляет борьбу России с борьбой Китая. Китай упоминается по имени дважды — единственный раз в любой из «военных речей» Путина — сначала в контексте Опиумных войн, во-вторых, наряду с Ираном, другим потенциальным членом авторитарной Антанты», — негодует гонконгский автор.

Далее они отмечают, что Путин также тонко отождествляет угнетение Китая с угнетением России, приравнивая «столетия русофобии» к китайскому «столетию Унижения». В свою очередь, Путин придерживается антиколониализма, недвусмысленно приравнивая СССР к Российской Федерации и выступая за то, чтобы «Россия продолжила советскую миссию мировой революции».

Это не значит, что Путин внезапно принял марксизм-ленинизм. Это действительно указывает на явный риторический сдвиг, который использует некоторые из наиболее последовательных интеллектуальных принципов его буквально коммунистического союзника в Пекине. Учитывая этот риторический и политический контекст, геоэкономический акцент Путина должен быть гораздо более тревожным для Запада, подытоживает автор.