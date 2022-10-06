Белград, 6 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Новый, восьмой пакет санкций ЕС против России можно назвать первым пакетом санкций против Сербии. Такое мнение высказал 6 октября во время пресс-конференции в Белграде министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Mod.gov.rs Александр Вулин

По ее словам, Болгарии разрешено импортировать российскую нефть для нужд НПЗ в Бургасе, в то время как Сербии не разрешено, хотя у неё есть НПЗ в городе Панчево.

«Я поздравляю Венгрию с тем, что она добилась того, что ее граждане избежали санкций, но я должен сказать, что меня шокировало решение не дать такое же право гражданам Сербии. Это касается решения, в соответствии с которым российская нефть может поставляться в Болгарию, потому что там есть российский НПЗ в Бургасе, а Сербия эту же нефть не может импортировать, хотя у нее есть российский НПЗ в Панчево», — процитировало агентство «Танюг» слова Вулина.

Напомним, что ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что для Сербии не имеет значения, распространяется ли на нее восьмой пакет антироссийских санкций ЕС или нет, так как правительство подготовилось к тому, чтобы с 1 ноября закупки российской нефти будут прекращены.