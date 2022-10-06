Москва, 6 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сектора отечественной экономики, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего, в европейские страны, но это и понятно, всем известно», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер отметил, что ряд стран отказались от поставок из России и вынуждены сейчас переплачивать за нефть, газ и металлы.