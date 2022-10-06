Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Желание американского политического класса снять с себя ответственность за политическое убийство Дарьи Дугиной понятно, но именно в Вашингтоне взрастили киевского «сукиного сына"-террориста и должны отвечать за него в полной мере, отметил 6 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя публикацию New York Times.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

Ранее американское издание со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что США не принимали никакого участия в подготовке и совершении убийства Дарьи Дугиной и что в Вашингтоне считают «авторами» теракта киевское руководство.

« Это весьма сложная проблема: подконтрольность-неподконтрольность условных политических «марионеток». Иногда те, кого считают марионетками, со временем начинают вести свою игру. Иногда они изначально лишь делают вид, что готовы на положение марионеток, но имеют прицел на осуществление своего собственного политического проекта.

Американским и особенно немецким и французским спецслужбам сказанное выше хорошо известно, в частности, по Прибалтике. Там радикальные националисты изначально, ещё в конце 1980-х годов, продемонстрировали готовность проводить в жизнь интересы совокупного Запада без принципиальной их спецификации. У крупных европейских стран возникло впечатление, что их интересы для латышей, литовцев и эстонцев будут не менее значимы, чем американские интересы. На деле получилось иначе, интересы США взяли верх, как и преданность прибалтов именно Вашингтону.

Через несколько лет пришло время собственной игры прибалтийских этно-радикальных элит. Не думаю, что интересам французов, скажем, отвечала та степень пронацистского реваншизма, которую продемонстрировали латышские и эстонские реваншисты. В США тоже далеко не всем это было «в масть». Равным образом оголтелая русофобия, которую Рига, Вильнюс и Таллин привнесли в деятельность Европейского союза, не отвечала интересам Берлина, Парижа и тем более Рима. Борьба прибалтов и Польши с «Северными потоками», конечно, отвечала интересам США, но это только отчасти было заданием Вашингтона; не исключаю, что лоббисты прибалтов и Польши в США посодействовали тому, чтобы это задание было усилено, чтобы оно было сформулировано в особенно радикальной форме.

Тогда Великобритания ещё была в ЕС, но теперь она — самостоятельный сильный игрок. И игрок, кстати говоря, предельно русофобский. Так что за убийством Дарьи Дугиной и попыткой покушения на Александра Дугина вполне может стоять Лондон. Как и за недавними взрывами на «Северных потоках».