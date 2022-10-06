Черкесск, 6 октября 2022, 14:07 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии в зону проведения СВО отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом. На этот раз он предназначается для военнослужащих из региона, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Помимо вещей, имеющихся в списке Минобороны, для бойцов закуплены теплая одежда, лекарства, инструменты, необходимые для обеспечения быта, в том числе бензопилы и лопаты.
Кроме того, для жителей Донбасса из республики направлена фура с 12 тоннами гуманитарного груза, в том числе мукой и шестью тоннами различных круп.