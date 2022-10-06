Черкесск, 6 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Из Карачаево-Черкесии в зону проведения СВО отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом. На этот раз он предназначается для военнослужащих из региона, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Помимо вещей, имеющихся в списке Минобороны, для бойцов закуплены теплая одежда, лекарства, инструменты, необходимые для обеспечения быта, в том числе бензопилы и лопаты.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«В дополнение к общему списку снаряжения и обмундирования, утвержденному Министерством обороны России, мы приобретаем теплые вещи, спальники, обувь, лекарства, бензопилы, лопаты», — приводит слова и. о. министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустама Эркенова пресс-служба главы региона.

Кроме того, для жителей Донбасса из республики направлена фура с 12 тоннами гуманитарного груза, в том числе мукой и шестью тоннами различных круп.