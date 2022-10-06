Москва, , 14:05 — REGNUM На сегодняшний день потребительский спрос в России продолжает оставаться слабым и это требует внимания со стороны властей страны. Об этом 6 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы. Требует внимания с нашей стороны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уровень инфляции снизился до 13,5%.