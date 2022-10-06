Красноярск, 6 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Горячая линия по поддержке семей мобилизованных состоялась в Красноярске 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM 6 октября в мэрии города, операторы приняли 99 звонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Звонившие задавали вопросы, касающиеся адресной социальной помощи семьям красноярцев, мобилизованных в ряды ВС РФ. Все обращения фиксировались операторами. На часть вопросов специалисты ответили сразу. По многим вопросам была зафиксирована необходимая информация. Все обращения будут отработаны, заверили в мэрии.

На основе полученной в ходе горячей линии информации будет подготовлен актуальный перечень видов поддержки, в которых нуждаются семьи мобилизованных. Этот перечень обещают учесть при формировании мер поддержки, формируемых в Красноярске.

«Первый опыт работы такой горячей линии показал, что она нужна горожанам», — подчеркнула замруководителя департамента социального развития администрации Красноярска Татьяна Калиновская.

По её словам, жители звонили по разным вопросам, рассказывали свои ситуации. Принято решение, что телефонная горячая линия будет проводиться регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

В Красноярском крае мобилизованным гражданам выплатят по 100 тысяч рублей. С семьями мобилизованных обещают проводить индивидуальную работу, учитывать их потребности.