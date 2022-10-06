Москва, 6 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Криптоиндустрия, как правило, не привязана к какой-то стране, и для того, чтобы переводить криптовалюту с одного счета на другой, не надо ездить с чемоданом по миру, об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

Напомним, ранее Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. В нем, в частности, российским гражданам запрещается иметь криптоактивы в странах Европы.

«Для этого достаточно сидеть где-нибудь на острове или в Чебоксарах и управлять своим кошельком, переводить деньги с одного счета на другой счет. Никакие решения в Америке, в Европе не могут помешать этому процессу. Самое главное — они проследить не могут за этим. Поэтому могут формально принимать любые решения, но де-факто они никак не могут повлиять на процесс работы с криптовалютами», — сказал Аксаков.