Путин указал на слабость потребительского спроса в России
Москва, 6 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Слабость потребительского спроса в России требует внимания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Покупатели в магазине
«Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы», — сказал глава государства.
Проблема требует внимания, подчеркнул он.
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