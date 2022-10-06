Москва, 6 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Слабость потребительского спроса в России требует внимания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в магазине

«Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы», — сказал глава государства.

Проблема требует внимания, подчеркнул он.

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