Петропавловск-Камчатский, , 14:04 — REGNUM На Камчатке в подтопленное и отрезанное от внешнего мира село Соболево питьевую воду, продукты питания, оборудование для откачки и просушки помещений доставят 7 октября вертолётами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Первый рейс, запланированный на утро 7 октября, доставит 500 литров бутилированной воды и помпы. Второй борт привезёт в Соболево пушки для просушки помещений и продукты питания.

Как пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов, так сильно вода в реке не поднималась с 70-х годов прошлого столетия.

«С учетом того, что очевидно, что дорога в ближайшие дни не будет восстановлена, а если динамика спада воды будет такой как сейчас, то нам нужно планировать вертолётные рейсы. Нам нужно в любом случае готовить завтра и послезавтра вертолёты, чтобы доставить туда питьевую воду, скоропортящиеся продукты питания и тепловые пушки», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Уровень воде в реке Большая Воровская поднялся до 410 см. Подтоплены 256 придомовых территорий и 235 домов. Вода попала в здания школы, детского сада и сельской больницы.

В районе введён режим ЧС. Дожди не прекратятся до 9 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате подъёма воды после сильных дождей смыло два мостовых пролёта через реку Пымта на дороге в село Соболево.