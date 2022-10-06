Москва, 6 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. С приближением осенне-зимнего периода ситуация в европейской экономике рискует усугубиться, в результате чего стагфляционные процессы могут стать еще менее контролируемыми, что чревато резким падением уровнем жизни населения и появлением большого числа бедных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Уже сейчас политическое руководство ЕС готовит население к жесткой экономии потребления электроэнергии, газа и воды, — сказал Мастеров. — Недавние диверсии на газопроводах «Северный поток» лишь усугубляют риски нехватки газа для полноценной жизнедеятельности населения и экономики ЕС в условиях осенне-зимнего периода. В этих условиях руководство ЕС может оказаться перед непростым выбором — обеспечить минимально необходимые потребности населения для нормальной жизнедеятельности, но при этом столкнуться с массовым закрытием предприятий и угрозой коллапса целых отраслей экономики с резким обнищанием населения и обострением социально-экономической ситуации».

По его словам, всё большее число жителей ЕС могут столкнуться с крайне плачевными последствиями, когда даже оплата коммунальных услуг и питания могут стать неподъемным финансовым бременем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ужесточение денежно-кредитной политики европейского ЦБ так и не дало ожидаемого результата.