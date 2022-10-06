Ташкент, 6 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом «Дружбы высшей степени» («Олий Даражали Дўстлик»). Об этом 6 октября сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

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«За огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин награжден орденом «Олий Даражали Дўстлик» Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Напомним, данный орден является высшей наградой в Узбекистане для иностранных граждан. В сентябре Мирзиеев вручил такой же орден председателю Китая Си Цзиньпину, посетившему Узбекистан.