Москва, 6 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Аудиторы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приступили к проверке выполнения Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) стратегического плана восстановления. Об этом 6 октября сообщила независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.

Rusada.ru Маргарита Пахноцкая

Она рассказала, что в World Athletics прошло совещание, на котором был определён формат того, как будет проверяться выполнение стратегического плана восстановления ВФЛА, одобренного в марте 2021 года.

«Рабочая группа хочет убедиться, что в российской легкой атлетике реально изменилась антидопинговая культура», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

По её словам, аудиторы запросили у ВФЛА документы и планируют провести несколько онлайн и офлайн-встреч с представителями организации. Предполагается, что к концу октября будет представлен отчёт по результатам проверки.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года.