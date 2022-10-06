Москва, , 14:02 — REGNUM Страны участники сделки по сокращению добычи нефти 5 октября приняли решение сократить объемы добычи на 2 млн б/с, что удивило рынки, так как еще неделю назад речь шла о снижении объемов добычи на 0,5–1,0 млн б/с, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

«На фоне ожидания принятия решения котировки нефти марки Brent за полторы недели выросли на 11,5%, а вчера прибавили еще 1,71%, так как исход превзошел ожидания аналитиков.

Необходимость стабилизировать мировые рынки появилась после того, как стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. Именно этот уровень вчера пообещал «защищать» министр нефти Нигерии.

А вообще за III квартал стоимость черного золота упала более, чем на 26%, что значительно снизило доходы экспортеров. По словам министра энергетики России Александра Новака, РФ вполне устроит уровень в $70 за баррель, так как бюджет сверстан исходя из этой стоимости.

Министр энергетики Саудовской Аравии после заседания пояснил, что фактически добычу сократят только на 1,0-1,1 б/с, так как многие страны ОПЕК+, итак, не выбирают полностью свою квоту на добычу.

Российская квота теперь будет снижена с 11 млн б/с до 10,5 млн б/с, но на текущий момент в РФ добывается только 9,9 млн б/с, а значит она оставляет за собой право наращивать объемы добычи еще на 600 тыс. б/с.

Итогами встречи остался не доволен президент США, так как в последние месяцы он пытался убедить министров нефти Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить объемы добычи из-за рекордной инфляции в США и возросших рисков рецессии, однако они не пошли у него на поводу.

На этом фоне Джо Байден распорядился вчера высвободить из резервов 10 млн баррелей. Они смогут сдержать котировки черного золота на текущих отметках примерно на 9–10 дней, после чего стоимость нефти может вновь начать расти, так как ее предложение на мировом рынке начнет сокращаться.

В октябре–ноябре 2022 года прогнозируется диапазон торгов по нефти марки Brent в диапазоне $92,00-103,00 за баррель. В декабре состоится очередное заседание ОПЕК+, где участники смогут предпринять дополнительные меры для стабилизации мировых цен на нефть при необходимости», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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