Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Инженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга полностью готов к отопительному сезону 2022–2023 годов. Об этом было заявлено 6 октября в Смольном на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе совещания отмечалось, что начало периодического протапливания в 2022 году стало самым ранним за всё время, когда ведется статистика — с 1979 года. Оно началось еще 8 сентября из-за не по сезону холодной погоды. А уже с 3 октября в Петербурге был введен режим регулярного отопления.

«На протяжении последних лет мы увеличивали бюджетные инвестиции в модернизацию инженерного комплекса. Это дало возможность уверенно пройти прошлый сезон и подготовиться к предстоящей зиме», — заявил Александр Беглов.

При подготовке к отопительному сезону теплоэнергетики обеспечили готовность 15 теплоэлектроцентралей, 702 котельных, 373 центральных тепловых пунктов и более 9,1 тысяч км тепловых сетей. В период летних испытаний теплосетей было обнаружено более 1700 мест, где могли возникнуть дефекты и прорывы. Их усиление позволило до начала сезона предупредить большое количество возможных повреждений. К началу отопительного сезона в Петербурге созданы запасы резервного топлива и материально-технических средств.

«В современных условиях, с учетом новых вызовов все исполнительные органы государственной власти, отвечающие за жизнеобеспечение города, должны работать в усиленном режиме. Необходимо оперативно реагировать и предупреждать нештатные ситуации», — подытожил губернатор.

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