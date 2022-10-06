Красногорск, , 14:00 — REGNUM С предложением о создании в Прикаспийском регионе общей экономической зоны выступил 6 октября первый вице-президент Ирана Мохамммад Мохбер в ходе Каспийского экономического форума.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Мохбер, Тегеран выступает за развитие всестороннего сотрудничества с соседними странами и в первую очередь — с прикаспийскими государствами.

«В целях использования наибольшего потенциала государств и частных секторов прикаспийских стран… предлагаем создать общую экономическую зону в прикаспийском регионе, а также зеленого таможенного коридора», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин выступил с предложением об ускорении работы над соглашениями в сфере туризма в Прикаспийском регионе.