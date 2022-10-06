Волгоград, 6 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Инструкторы с реальным боевым опытом проводят подготовку резервистов на полигоне под Волгоградом. Видеоролик опубликовали 6 октября в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Обучение резервистов

На занятиях военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Обучение проходит под руководством военных, имеющих богатый боевой опыт.

«Личный состав на практике оттачивает мастерство ведения огня из вверенного оружия, боевые стрельбы проходят из автомата Калашникова, ручного пулемёта Калашникова, гранатомётов РПГ-7В», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пред отправкой в зону СВО все резервисты проходят учёбу в окружных центрах.