Первоуральск, Свердловская область, 6 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Свердловской области на перегоне Кузино — Коуровка Первоуральского городского округа с рельсов сошли два вагона-цистерны. Об этом журналистам сообщил в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Рельсы

Сход вагонов без их опрокидывания произошёл в 13:20 (11:20 мск). В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не приостанавливалось.

По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит исполнилось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.