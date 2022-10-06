Москва, 6 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ не дает ожидаемого результата вследствие того, что она оказывается неэффективной в борьбе с реальными последствиями инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Picserver.org Инфляция

«Более того, такие меры усугубляют риски развития рецессии и стагфляции, — сказал он. — В свою очередь, смягчение денежно-кредитной политики усиливает структурные дисбалансы и диспропорции между реальным и финансовым секторами экономики, что также способствует разгону инфляции, а неподъемная для экономики инфляция также подавляет деловую активность и способствует развитию стагфляции».

В результате, как объяснил Мастеров, попытки корректировки денежно-кредитной политики и использования различных инструментов лишь усугубляют неопределенность и хаос на финансовых рынках, что также не способствует нормализации экономического положения.

«В этих условиях экономическую ситуацию в ЕС можно уже сейчас охарактеризовать как крайне тяжелую и взрывоопасную, чреватую неконтролируемым падением экономической активности, уровня жизни населения, что рискует вызвать цепочку социально-экономических и политических кризисов», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дорожающие энергоресурсы и их дефицит создают высокие риски и серьезные вызовы для экономики Европейского союза.