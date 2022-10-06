Новосибирск, , 13:59 — REGNUM В Новосибирске по поручению главы СК России Александра Бастрыкина организована проверка по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

Напомним, ранее Бастрыкин поручил организовать проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий в пешеходном переходе в метро Новосибирска.

Читайте также: Бастрыкин отреагировал на перекрытые портреты героев в метро Новосибирска

«В настоящее время следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — уточнили в региональном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло уже заявил, что некоторые из его подчинённых «формально отнеслись к исполнению своих обязанностей».

Читайте также: В Новосибирском метрополитене отреагировали на скандал с портретами героев