Барнаул, 6 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Образование», более 85 педагогов расширяют свои знания в области профориентации, познакомятся с передовыми инструментами профориентологии и профориентационной диагностики. Как сообщает региональное министерство образования, такие курсы повышения квалификации организовали в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам страны найти профессию.

Правительство Алтайского края Билет в будущее

По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, в новом учебном году часть материалов проекта войдет в жизнь российских школ в виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного минимума.

«Для педагогов это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей», — подчеркнул он. Соответствующие курсы повышения квалификации являются очень востребованными.

«Проект «Билет в будущее» очень актуален в наше время. Участие в нем открывает большие возможности для детей, особенно в сельской местности. Мне, как педагогу-психологу, очень важно научиться и свои знания передать детям. Обучение проходит подробно и понятно», — поделилась участница проекта из Марушинской школы Целинного района Елена Комарова.

С ней согласна и Валерия Красова из школы №3 Поспелихинского района: «Полезное и интересное обучение, много игр и новых профессий. Мне все нравится, и я рада, что являюсь педагогом-навигатором в проекте «Билет в будущее».

В августе 2022 года работа «Профессия мечты» учителя Шипуновской школы №1 Татьяны Берлизовой по итогам реализации проекта «Билет в будущее» стала одной из ста лучших в стране.

«Дети в начальных классах много мечтают, очень любят играть разные роли и подражать родителям. Проект предлагает младшеклассникам помечтать о своей будущей профессии, примерить некоторые, с помощью родителей найти информацию о профессии и рассказать о ней. Рассказать о том, какой костюм и реквизит у специалиста в выбранной области, какие предметы надо углубленно знать и так далее. Возможно, кто-то придумает новую профессию», — говорит педагог.

Не так давно Цифровую платформу проекта «Билет в будущее» значительно обновили: появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей.

«В новом учебном году часть материалов проекта «Билет в будущее» войдет в жизнь российских школ в виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного минимума. Для педагогов это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей», — подчеркнул управляющий директор федерального оператора проекта — Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Знакомство школьников с профессиями продолжится в течение всего года. Им предстоят экскурсии на предприятия края, в колледжи и вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Билет в будущее» является частью национального проекта «Образование». Одна из основных задач нацпроекта — создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи. Для этого ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Проведение профориентаций позволяет не только повысить качество обучения, но и дает возможность ребенку понять, что действительно интересно и в какой сфере деятельности он желал бы работать и строить карьеру.