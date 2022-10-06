Москва, 6 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Высокие цены на энергоресурсы, их дефицит создают высокие риски и серьезные вызовы для экономики ЕС, эффект от которых усугубляется с каждым месяцем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Findspicture.com ЕС

«Высокие цены на энергоресурсы уже передаются на себестоимость продукции практически по всем отраслям, вызывая резкий и беспрецедентный рост цен, снижение реальных располагаемых доходов населения, угнетение платежеспособного спроса, ставя предприятия на грань нерентабельности работы и создавая угрозу закрытия многих предприятий как малого и среднего, так и крупного бизнеса, — сказал он. — Более того, дефицит энергоресурсов создает угрозу продовольственного кризиса — в том числе вследствие проблем с производством удобрений, а также логистических ограничений на поставку удобрений из России, которая занимает лидирующие позиции по производству удобрений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что консолидированная экономика ЕС начинает рассыпаться из-за ускоряющейся инфляции и политических противоречий.