Париж, 6 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Французский политик от партии «Национальное объединение» Анник Кузен заявило о необходимости помочь России, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Мы должны помочь России», — заявила депутат Анник Кузен в комитете по европейским делам, прежде чем признать в процессе «ужасную оговорку».

Во время выборов в законодательные органы Франции 2022 года Анник Кузен была избрана представителем 3-го избирательного округа, сменив Оливье Дамезена.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с партнерами новые проекты в Индо-Тихоокеанском регионе.

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