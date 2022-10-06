Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Неправительственные организации (НПО) в Грузии принимают закрытые решения и работают непрозрачно. Об этом 6 октября заявил в эфире «Общественного телевидения» депутат парламента республики от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

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«Они периодически призывают других к прозрачности, но сами закрыты. Мне не нравится эта наглость», — сказал депутат.

Элисашвили в качестве примера привёл выбор неправительственными организациями кандидатов на должность народного защитника. Осталось непонятным, по какому принципу их отобрали. Политические партии в этом не участвовали, хотя омбудсмена назначают по итогам голосования депутатов в парламенте.

Напомним, в Грузии на пост народного защитника избирают на пять лет. В настоящее время эту должность занимает Нино Ломджария. Её полномочия заканчиваются в ноябре.