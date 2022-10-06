Бишкек, , 13:54 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты поинтересовались у вице-премьер-министра Бакыта Торобаева, насколько достоверна информация о том, что власти республики намерены сдать аэропорты Бишкека и Оша в аренду турецкой компании «Yda» на 49 лет.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам заместителя главы правительства, вопрос о сдаче воздушных гаваней в аренду уже не рассматривается — теперь власти планируют привлечь зарубежных инвесторов в проект государственно-частного партнёрства в столичном аэропорту.

«Международная финансовая корпорация и Министерство экономики Киргизии заключили соглашение об анализе того, будет ли аэропорт «Манас» работать более эффективно в рамках государственно-частного партнёрства», — подытожил чиновник.

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