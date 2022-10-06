Два главных аэропорта Киргизии сдадут в аренду на 49 лет?
Бишкек, 6 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На заседании парламента Киргизии депутаты поинтересовались у вице-премьер-министра Бакыта Торобаева, насколько достоверна информация о том, что власти республики намерены сдать аэропорты Бишкека и Оша в аренду турецкой компании «Yda» на 49 лет.
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По словам заместителя главы правительства, вопрос о сдаче воздушных гаваней в аренду уже не рассматривается — теперь власти планируют привлечь зарубежных инвесторов в проект государственно-частного партнёрства в столичном аэропорту.
«Международная финансовая корпорация и Министерство экономики Киргизии заключили соглашение об анализе того, будет ли аэропорт «Манас» работать более эффективно в рамках государственно-частного партнёрства», — подытожил чиновник.
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