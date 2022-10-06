Хабаровск, 6 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В школах Хабаровска до 14 октября пройдут тренировки по эвакуации — решение об их проведении было принято после трагедии в Ижевске, сообщили в городской мэрии.

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

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Правоохранители помогут провести их с отработкой действий детей и персонала.

Тренировки проводят по двум сценариям: эвакуация в связи с сообщением об угрозе и эвакуация в случае появления в помещении человека с огнестрельным оружием.

После трагедии в Ижевске в школах Хабаровска введены новые антитеррористические ограничения — в здания не допускаются родители, а двери запираются. Свободное перемещение детей и прогулки на улице во время учебы ограничено. Родительские собрания временно отменены.

«Нужно организовать дополнительный досуг детей в актовом зале, спортзале, библиотеке, поскольку на улице без присмотра их оставить нельзя», — добавила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге утром 4 октября пришлось проводить экстренную эвакуацию персонала и студентов ряда вузов. Причиной стали сообщения с угрозой теракта.