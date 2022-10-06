Москва, 6 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес Москвы в разрушении «Северных потоков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Со своей стороны обратили внимание на абсурдность обвинений, которые были выдвинуты и продолжают выдвигаться против нашей страны в разрушении «Северного потока». Хотела бы просто напомнить, что в эту инфраструктуру был вложен колоссальный объем инвестиций», — отметила Захарова.

По ее словам, Москва выступает за то, чтобы Россия и Германия участвовали в расследовании диверсий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Мосвку не допускают к расследованию терактов на «Северных потоках». Не допускать собственника к газопроводам — значит что-то скрывать, уточнили в ведомстве.