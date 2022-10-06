Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Яир Лапид не согласился с поправками ливанской стороны к проекту соглашения о морской границе. Об этом сообщает 6 октября газета The Jerusalem Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Лапиду, отмечает издание, доложили о «новых существенных изменениях», которые предлагает внести в соглашение Ливан. После этого израильский премьер отверг поправки.

Лапид чётко выразил позицию Израиля: никаким образом не подвергать опасности свои экономические интересы и безопасность, даже если это будет означать отсутствие подписания соглашения в ближайшее время.

Израильский чиновник высокого ранга пояснил решение главы правительства. Он сообщил газете, что Израиль прекратит любые дальнейшие переговоры с Ливаном, если шиитская группировка «Хезболла» будет угрожать израильскому газовому месторождению Кариш. Оно расположено возле спорного района границы в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа в Восточном Средиземноморье.

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