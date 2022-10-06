Ибресинский район, , 14:50 — REGNUM Четвертый автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Чувашии до конца 2022 года. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Дорога Rosavtodor.ru

Автоматический пункт весогабаритного контроля возводят на 41 км автодороги «Калинино — Батырево — Яльчики» в Ибресинском районе.

Подрядчиком разобрана одна полоса дорожного покрытия для подготовки основания и установки металлических конструкций на месте будущего пункта.

Комплекс оснастят специальными датчиками для измерения веса, а также сканерами, фото- и видеокамерами для измерения размера и считывания номеров проезжающих автомобилей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, в республике до 2024 года будет шесть автоматизированных пунктов контроля, на съездах с федеральных трасс на региональные дороги. В настоящее время в Чувашии установлены три таких объекта: в Алатырском, Ядринском и Моргаушском районах.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Чувашии за нарушениями правил дорожного движения следят с воздуха. Рейды проводят на наиболее аварийных участках.

Читайте также: На строительство и реконструкцию дорог выделены дополнительные средства